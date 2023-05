Ausstellungseröffnung „Landschaftliche Zweizähligkeiten des Blickes“ von Hugo Ender und Sabine Luger

am Freitag, dem 19. Mai 2023, um 19.00 Uhr im milk-Ressort Göfis.

1941 geboren, lebt und arbeitet in Götzis. 1958 Gewerbeschule Innsbruck Malermeister, 1972 Grafiker Lehrtätigkeit in Freihandzeichen an der HTL in Rankweil, Mitglied von DA Design Austria, der Holzschneidervereinigung XYLON und der Berufsvereinigung Bildender Künstler und Künstlerinnen Vorarlbergs, Bühnenbildner, Illustration verschiedener Bücher, Holzschnitt-Mappenwerke, Ausstellungen im In- und Ausland