Ausstellungseröffnung im Klostertal Museum

Im Bereich des Klostertals, konkret der Gemeinde Klösterle, liegen Teile des Natura 2000 Gebiets Verwall, des größten zusammenhängenden Schutzgebietes in Vorarlberg.

Darüber hinaus befindet sich mit den Klostertaler Bergwäldern ein zweites derartiges Schutzgebiet zur Gänze im Klostertal. Es zählt neben dem Verwall zu den bedeutendsten seiner Art in Vorarlberg. Die Unterschutzstellung jährt sich 2023 zum 20. Mal, weshalb der Museumsverein Klostertal die beiden Gebiete im Rahmen einer Ausstellung in den Mittelpunkt des Interesses rücken und damit einen Beitrag zur Bewusstseinsbildung rund um diese Thematik in der Region leisten möchte. Damit soll auch das zehnjährige Bestandsjubiläum des Naturschutzvereins Verwall – Klostertaler Bergwälder gewürdigt werden.

Die beiden Gebiete Verwall und Klostertaler Bergwälder werden in der Ausstellung präsentiert. Die Besonderheiten und Schutzgüter stehen dabei im Mittelpunkt. Großformatige Tafeln laden dazu ein, die Landschaft des Klostertals erfahrbar zu machen, wie dies schon in der letztjährigen Ausstellung „Alpine Wasserwelt“ der Fall war.

Die Exkursion über die (Vogel-)Vielfalt der Klostertaler Bergwälder findet am Samstag, den 13. Mai um 14 Uhr statt, Treffpunkt ist beim Bahnhof in Langen am Arlberg. Biologin Johanna Kronberger und Gebietsbetreuer Christian Kuehs führen uns durch die Lebensraum- und Artenvielfalt der Klostertaler Bergwälder. Was es mit der Zehenanzahl von Spechten, italienischen Meistern und unechten Mäusen auf sich hat, erfahren wir zwischen Wald, Wiese und Tobel von Langen am Arlberg bis nach Klösterle. Mitzubringen sind festes Schuhwerk, Wetterschutz, ggf. Fernglas und Wanderstöcke.