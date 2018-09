Ausstellungseröffnung Hayastan - Armenien

am Freitag, dem 28. September 2018, um 19.00 Uhr im milk-Ressort Göfis

1941 in Frastanz geboren, Studium an der Hochschule für Angewandte Kunst, Wien 1961-66. Während dieser Zeit erste Ausstellungen und Preise. Seit 1966 freischaffender Künstler in Lustenau. Lehrtätigkeit von 1974 – 2001 am Gymnasium Mehrerau, Bregenz und dem Bundesgymnasium Blumenstrasse, Bregenz. Zahlreiche Einzel- und Gemeinschaftsausstellungen im In- und Ausland. Studienreisen nach Südfrankreich, Israel und Armenien. Öffentliche Aufträge und Preise, u.a. Förderungspreis für Kunst des Landes Vorarlberg.