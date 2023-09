Ausstellungseröffnung: Am Anfang war das Ende

Dem Leben im Dorf direkt nach dem zweiten Weltkrieg und in den Jahres des langsamen Aufschwungs widmet sich die aktuelle, vom Nenzinger Gemeindearchivar Thomas Gamon sowie der Nenzinger Studentin Katrin Romer kuratierte Ausstellung im Wolfhaus-Dachboden.

Unter dem Titel „Am Anfang war das Ende – Nenzing 1945 bis 1955 – die Aufbruch-Generation“ wurden 26 Zeitzeugen interviewt, die von dieser Zeit berichten. „In Nenzing gab es während des Krieges zwar keine Attentate, Sprengungen oder Bombenabwürfe, sehr wohl aber viele Menschen, die um ihre Bröder, Söhne oder Männer trauerten, auch Ungerechtigkeiten, Hunger und Fanatismus standen an der Tagesordnung“, beschreiben Thomas Gamon und Kathrin Romer. Dekan Georg Schelling, der als NS-Kritiker selbst sieben Jahre in Dachau interniert war, habe in Nenzing einiges dazu beigetragen, dass die Menschen im Ort wieder zueinander fanden. „Die Ausstellung beginnt mit dem 4. Mai 1945, dem Tag, an dem französische Soldaten in Nenzing einmarschierten und endet mit der Unterzeichnung des Staatsvertrags am 15. Mai 1955. Wir haben Erinnerungen an diese zehn Jahre zusammengetragen. Wie wurde das Kriegsende erlebt, wie gestaltete sich das Leben danach und wie kam es zum Aufschwung?“ Für die Ausstellung wurden anonyme Ausschnitte aus den geführten Interviews ausgewählt – zahlreiche Fotos, Gegenstände aus dem Alltag sowie spezielle Erinnerungsstücke rücken eine weitgehend vergessenen Zeitepoche wieder in den Mittelpunkt.