Ausstellungsende Chantal Boso Flores

Bludenz. (sco) Die Ausstellung mit Werken der 24-jährigen Künstlerin Chantal Boso Flores in der Kellergalerie kukuphi, unterhalb der Apotheke Bludenz Stadt in der Werdenbergerstraße 24 - 26 in Bludenz, endet am Freitag, dem 23. Dezember, um 19 Uhr.

“kukuphi, die Kellergalerie am Beginn der Altstadt von Bludenz ist ein Kunstraum für alle Menschen, denn Kunst gehört nicht nur an die Wand, sondern in die Herzen der Menschen! Das ist das Ziel von kukuphi.” Diese Sätze liest der Besucher auf einem roten Blatt Papier, wenn er erwartungsvoll die Kellergalerie in der Werdenbergerstraße 24 – 26 in Bludenz, unterhalb der Apotheke Bludenz Stadt, betritt. Aktuell wartet das kukuphi von Sigrid Fritsche mit einer Exposition der Malerin Chantal Boso Flores auf. Die 23-Jährige ist eine Tochter der Stadt Bludenz und zeigt knapp 30 ihrer Arbeiten im Stile des Realismus erstmals in einer Einzelausstellung. Der Andrang bei der Vernissage am vergangenen Donnerstag übertraf alle Erwartungen. Viel Prominenz Unter den Anwesenden befanden sich Persönlichkeiten wie Kulturstadtrat Cenk Dogan, die Künstler Marco Spitzar, Stefan Finžgar, Anita Keckeis (Kex Spitzenkultur), Managerin Anita Dressel-Malang sowie Psychotherapeutin und -analytikerin Gertrud Würbel und der ehemalige Marktkommissär Karl-Heinz Martin. Ein Tag der Freude war es auch für Mitchel Boso, die Mutter der ausstellenden Künstlerin, die das Buffet für das Publikum zusammengestellt hatte. Anders Zorn-Maltechnik Chantal Boso Flores studierte in Florenz, widmet sich der Maltechnik des schwedischen Künstlers Anders Zorn aus dem 19. Jahrhundert, welche ausschließlich die Farben Weiß, Rot, Gelb und Schwarzverwendet und diese dabei in eine bunte Farbpalette verwandelt. Der Landtagsabgeordnete und Kulturberater Christoph Thoma zeigte sich in seiner Vernissagerede besonders von den Lichtgestaltungen, dem Spiel mit hell und dunkel, angetan. Chantal Boso Flores lässt sich von großen Künstlerpersönlichkeiten wie Diego Velázquez aus dem 17. Jahrhundert ebenso inspirieren, wie von ihren gegenwärtigen Studienkollegen an der Angel Academy of Art und den Cecil Studios in Florenz. Dabei setzt die Künstlerin auf die Sight-size-Methode, wobei sie eine Zeichnung oder ein Gemälde in der gleichen Höhe des gemalten oder gezeichneten Objekts anfertigt. Werk im Rathaus Ein Werk der Artistin hängt sogar im Bludenzer Rathaus; es zeigt Altbürgermeister Mandi Katzenmayer neben seinen Vorgängern Othmar Kraft und Heinz Wiedemann. Wieder ein anderes Bild befindet sich momentan in Philadelphia und wird im Jahr 2025 nach einem erfolgreichen Wettbewerb – man höre und staune – von der amerikanischen Raumfahrtbehörde NASA ins Weltall gebracht.