Ausstellung zum 60. Geburtstag

Die Vernissage „Under construction – Betreten verboten“ lockte zahlreiche Interessierte

Sie ist ungewöhnlich, die Ausstellung „Under construction – Betreten verboten“ des Malers Roland Haas, die am vergangnen Freitag Abend im Kunstforum Montafon eröffnet wurde. Ungewöhnlich deshalb, da der für seine Aquarelle bekannte Künstler sein gewohntes Metier die Aquarellfarben verlassen hat und sich mit Acryl auf Leinwand beschäftigte. Ungewöhnlich weiters, da die Motive, die Roland Haas wählte, einzig und allein aus diversen Baustellen und Baustellentätigkeiten herrühren.

Doch so ungewöhnlich die Ausstellung des Malers und Gründungsmitgliedes des Kunstforums Montafon Roland Haas auch anmutet, so herzerfrischend wie eh und je präsentiert sich der bodenständige Montafoner den Vernissagebesuchern. Und diese waren zahlreich erschienen, handelte es sich doch um eine Vernissage zu seinem 60gsten Geburtstag, den der sportliche Künstler bereits im April feiern durfte. Die Reihe der „Baustellen – Bilder“ war bislang unbekannt und präsentiert auch einen kritischen Blick über den Tellerrand hinaus auf Bautätigkeiten in unserem Lebensraum.