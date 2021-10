Ausstellung Werner Marxx Bosch: Malerei „82/21“ Faszinierende Farbstrukturen

Nach den Einzelausstellungen von Christoph Lissy und Peter Wehinger widmet der Künstler Werner Marxx Bosch die dritte Personale in der von ihm im Herbst 2019 in Lustenau neu gegründeten Galerie „Villa Marxx“ dem eigenen Schaffen.

Die Fraktalkunst ist eine relativ weit verbreitete Unterform der digitalen Kunst und beschäftigt sich mit der Erschaffung von digitalen Bildern. MAARX wählt seine abstrakten Fraktale mit leidenschaftlicher Sorgfalt aus und entwickelt diese künstlerisch weiter. Die Fraktal-Programme sind ihm dabei nur Hilfsmittel, um seine Expeditionen ins Reich der Farben und Formen in immer neuen Variationen austesten zu können. Seine Kunstwerke sind in gewissem Sinne Überführungen von natürlichen und gesellschaftlichen Phänomenen in die digitale Welt von Formen und Farben. Er übersetzt Formen der Natur und der Welt in digitale Malerei und wird dadurch zum phänomenalen digitalen Landschaftsmaler.