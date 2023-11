Ausstellung von Markus Valazza

Die MAP Kellergalerie würdigt in ihrer letzten Ausstellung des Jahres den Südtiroler Künstler Markus Vallazza (1936 – 2019), in dessen Zentrum des künstlerischen Schaffens die Radierung steht.

Ergänzt wird die Ausstellung mit diversen Einzelblättern und einigen Zeichnungen, welche uns freundlicherweise von der Galerie Mathias Mayr in Innsbruck zur Verfügung gestellt wurden.

Die Eröffnung dieser Ausstellung ist am Donnerstag, den 23.November um 19:30 Uhr in der MAP Kellergalerie in Schruns, Bahnhofstraße 12.