Ausstellung von Frauenporträts im Theater Kosmos

Im Theater Kosmos werden zur aktuellen Inszenierung „Limbus“ Porträts berühmter Frauen, geschaffen von der verstorbenen Künstlerin Sigrid Hutter, ausgestellt. Führungen von Kleingruppen (2 G Regel) finden freitags und sonntags um 14 Uhr statt.

Serie „100 Frauen“

Erstmals ausgestellt wurden diese in der Wiener Ausstellung 2005 „Geheimsache: Leben“. Große alte Damen (Simone de Beauvour, Patricia Highsmith) sind ebenso zu sehen wie Diven (Marlene Dietrich), Künstlerinnen (Lotte Laserstein) und Musen oder junge Rebellinnen. Ausgelöst wurde die Serie „100 Frauen“ durch die Schweizer Autorin Annemarie Schwarzenbach (1908-1942). Hutter war von der Autorin und Fotografin zeitlebens fasziniert und nahm deren Schicksal zum Anlass, eine „Ahninnengalerie“ zu malen. Schwarzenbach war der Schauspielerin Erika Mann sehr zugetan, auch deren Portrait ist in der Reihe zu sehen und stellt einen weiteren kleinen Kontext zur Mann-Familie zum aktuell gezeigten Stück „Limbus“ her. In der Galerie (Standort ehemaliges Schöller-Wolllädele) werden großformatige jüngere Werke gezeigt, die teilweise von Xenia Hausner, für die Hutter mehrfach als Assistentin bei Sommerakademien fungierte, inspiriert wurden.