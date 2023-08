Ausstellung über künstlerisches Lebenswerk

Werke des verstorbenen Künstlers Herbert Mayer werden im „dô“ präsentiert.

Am Donnerstag, den 7. September wird eine Auswahl seines Lebenswerkes in einer Vernissage im „dô“ ab 17:30 Uhr präsentiert. Die Ausstellung bleibt drei Tage bestehen, ehe sie am 9. September in der Finissage endet. Der Eintritt zu der Ausstellung ist frei. Zur Vernissage am Donnerstag unterhält Harry Scheffknecht mit Band, bei der Finissage am Samstag (ab 18:00 Uhr) spielt die Jazzfass Band. Der Eintritt an allen drei Tagen ist frei. bvs