Ausstellung „Lust in der Fotografie“

Nach Corona-bedingter Verschiebung stellt der Fotoclub Nenzing nun in der Bregenz aus

Kultur und Kunst haben es in Corona-Zeiten besonders schwer. Diese Erfahrung musste auch der Fotoclub Nenzing machen. So musste die für Dezember geplante Ausstellungseröffnung in der Bregenzer“ LUSt-Café-Bar“ auf Grund des Lockdowns verschoben werden. Nun können die teilnehmenden Künstlerinnen und Künstler, sowie Ausstellungs-Organisatoren unter Kurator Erwin Buttazoni sowie Gastronom Lukas Buttazoni zur Besichtigung einladen und zwar ab sofort und bis Ende Juni.