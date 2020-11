Ausstellung „Lust in der Fotografie“

Fotoclub Nenzing stellt ab 1. Dezember in der Bregenzer LuSt-Café-Bar aus

Kultur und Kunst haben es in Corona-Zeiten besonders schwer. Diese Erfahrung musste auch der Fotoclub Nenzing machen. Vorerst wurde die für 1. Dezember geplante Ausstellungseröffnung in Bregenz als „stille Eröffnung“ geplant, solange der Lockdown dauert, kann die Ausstellung nun jedoch gar nicht besichtigt werden. Dennoch halten die Ausstellungs-Organisatoren unter Kurator Erwin Buttazoni sowie Gastronom Lukas Buttazoni am Zeitplan fest und sobald die Cafés wieder aufsperren dürfen, wird auch die Ausstellung geöffnet.