Ausstellung im GWL in Bregenz: 50 Jahre Kinder-Überraschungs-Ei

Lochau. Das Kinder-Überraschungs-Ei feiert sein 50-jähriges Bestehen. Aus diesem Anlass präsentiert der allseits bekannte Lochauer Sammelprofi Kurt Prenner-Platzgummer bis zum Osterfest in einer speziellen Ausstellung im GWL in Bregenz tausende kleine Objekte.

In den 70er Jahren hatte der Konditormeister Michel Ferrero einen genialen Einfall, nämlich Figuren bzw. Spielsachen in eine gelbe Kapsel zu geben und diese mit Schokolade zu ummanteln. Das Kinder-Überraschungs-Ei, kurz Ü-Ei genannt, war geboren. Unter dem Motto „Spannung, Spiel und Schokolade“ wurde es dann auf den Markt gebracht. Früher war es einfaches Kunststoffspielzeug, doch im Laufe der Zeit hat sich das Ü-Ei zum begehrten Sammelobjekt mit Kultstatus entwickelt.

Und wer kennt sie nicht, die Hartplastikfiguren wie Hippos, Törtels, Zwerge oder Frösche bzw. Autos, Flugzeuge oder Schiffe sowie die Kapsel- und Steckfiguren und vieles andere mehr in den gelben Kapseln in den schokoladenen Überraschungs-Eiern.

Der Sammler Kurt Prenner-Platzgummer aus Lochau sammelt schon seit den 80er Jahren Überraschungs-Eier. Er öffnet nun anlässlich dieses besonderen Jubiläums sein umfangreiches Sammelsurium in seinem privaten SOWASundNOVAS-Museum in Lochau und stellt „seine kleinen Schätze“ vom 18. März bis 10. April im GWL in Bregenz aus. Mehrere tausend Objekte werden hier gezeigt. So manche Sammelstücke haben zudem einen hohen ideellen Wert erreicht, zum Beispiel der „Eierlauf-Schlumpf“. Er wird im Katalog mit rund 1.000 Euro beziffert.