Ausstellung Human Things im Klostertal Museum

Der Museumsverein Klostertal arbeitet derzeit an der Umsetzung mehrerer Projekte, die aus verschiedenen Förderprogrammen finanziert werden.

Am Sonntag, 17. Juli, wird von 14 bis 17 Uhr Einblick in verschiedene Aktivitäten gegeben und die einzelnen Förderprogramme vorgestellt. Die Besucherinnen und Besucher erhalten auch Infomaterial über die EU in Vorarlberg und die Art und Weise, wie die EU in der Region wirksam wird.