Ausstellung „Das Herz auf der Zunge“ von Ewald Hotz

Eröffnung am Freitag, dem 24. März 2023, um 19.00 Uhr im milk-Ressort Göfis

26. März bis 30. April 2023, jeweils am Sonntag von 14.00 bis 17.00 Uhr im milk-Ressort Göfis

Ewald Hotz

1970 geboren, absolvierte die Pädagogische Akademie in Feldkirch, Mitglied bei Kunst Vorarlberg, Fortbildungen im Bereich Modellieren, Brenntechniken, Porzellan im Paperporzellan , figürliches Modellieren, Puppenkunst, Workshop bei Tip Toland und Alessandro Gallo an der Internation Ceramic School in La Meridiana.