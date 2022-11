Ausstellung Bludenz: Täler in Flammen

Im Bludenzer Rathaus ist die Wanderausstellung zu den Ereignissen vor 400 Jahren ist vom 7. Dezember bis zum 24. Jänner im Bludenzer Rathaus zu sehen.

In dem Kooperationsprojekt mehrerer Kulturträger aus den drei benachbarten Ländern Schweiz, Österreich und Liechtenstein wird diesen Verbindungen nachgegangen. Mit Unterstützung der Stadt macht die Wanderausstellung auch Halt im Bludenzer Rathaus. „Es freut mich sehr, dass wir im heurigen Jahr so viele spannende und wertvolle Ausstellungen im dritten Stock des Rathauses präsentieren durften“, so Kulturstadtrat Cenk Dogan.