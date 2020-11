Aussortieren und Gutes tun mit der Re-Use-Box

Der zweite Corona-Lockdown ist eine gute Gelegenheit, um zuhause aufzuräumen und dabei sogar noch Gutes zu tun:

Das Gesammelte kommt in die Shops von Caritas, Integra und Lebenshilfe und erfreut vielleicht noch vor Weihnachten andere Menschen.

„Oft sind Haushaltsgegenstände und Elektrogeräte, die man nicht mehr braucht, zu schade zum Wegwerfen. Caritas, Lebenshilfe und Integra bieten genau diese Schätze zu einem günstigen Preis zum Wiederverwenden an. Und eines ist klar: Wer Dinge zum Wiederverwenden abgibt oder selbst gebrauchte Geräte oder Haushaltsgegenstände nutzt, leistet einen wertvollen Beitrag für unsere Umwelt und die Gemeinschaft“, berichtet Günter Bösch von der Umweltabteilung im Rathaus.

Eine sehr gute Möglichkeit, aussortierte Dinge zuhause zu sammeln, bietet die neue Re-Use-Box. Man kann sie zuhause in den Keller oder Abstellraum stellen und bequem über längere Zeit alles darin sammeln, was wiederverwendet werden kann. Ist der Sammelkarton voll, schließt man die handliche Box und bringt sie zurück ins ASZ.

Flächendeckend möglicherweise ab 2022

Die Re-Use-Box ist Inhalt eines Pilotprojekts und wird im ASZ Königswiesen und an anderen Standorten in Vorarlberg ausgegeben. Jede der 5.500 Boxen ist mit einer Nummer versehen. So kann analysiert werden, wie viele Boxen im Umlauf sind und wie häufig sie zurückgegeben bzw. wieder ausgegeben werden. Das Pilotprojekt läuft zunächst ein Jahr lang. Bewährt sich die Sammlung mit den Re-Use-Boxen, könnte das Projekt bereits 2022 auf ganz Vorarlberg ausgeweitet werden.