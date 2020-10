Außergewöhnliches Kunst-Projekt für außergewöhnliche Zeiten

Neudegg/ Tulln. Durch die Situation mit der Covid-19 Pandemie ist das Jahr 2020 anders. Das Kunstprojekt „KNOCHENWALD“ von SEPTICWAG hätte heuer im Juni sein 5-jähriges Bestehen gefeiert.

In den vergangenen Jahren ist die Projektidee gewachsen und hat großen Zulauf bekommen- von Seiten der teilnehmenden KünstlerInnen wie auch vom Publikum. Doch die Ausstellung wurde in diesem Jahr aufgrund der Planungsunsicherheit während des „Lockdowns“ abgesagt. Der Knochenwald lebt ja von seinen Besuchern, dem Austausch zwischen KünstlerInnen und den Kunstinteressierten.

Ante Mortem- Vor dem Tode

Was passiert eigentlich vor dem Tod?

Die Frage stellen sich Viele.

Doch es ist nicht so kompliziert….

Vor dem Tod vergeht viel Zeit- genannt Leben.

Und in einem Leben passiert Einiges!

Genau das ist das Thema, zu dem KünstlerInnen arbeiten.