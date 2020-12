Außergewöhnliches Jahr für Emser Lauftreff

Auch das Vereinsjahr des Lauftreff Hohenems war deutlich von der Corona Krise geprägt.

Dabei war der Start in das neue Jahr noch vielversprechend und so waren die Mitglieder des Lauftreff Hohenems erfolgreich bei der Lustenauer Crosslaufserie mit dabei. Auch bei der internationalen VLV Crosslaufmeisterschaft konnten die Emser Läufer erfolgreich abschneiden und freuten sich so über einen gelungenen Start in die neue Saison. Doch dann kam Mitte März der erste Lockdown und so musste sowohl der wöchentliche Lauftreff, wie auch der beliebte Einsteigerkurs abgesagt werden. Die Emser Lauffreunde ließen sich davon aber nicht unterkriegen und stellten sich anderen Herausforderungen. So lief man unter anderem beim virtuellen Österreich läuft Lauf, beim sechsten Wings for Life World Run oder beim ersten Anti Corona Run mit.