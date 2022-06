Außergewöhnlicher Dichterwettbewerb

Zum ersten Mal fand im Freudenhaus in Lustenau ein Poetry Slam statt.

Lustenau „Es gehört viel Mut dazu, die selbstgeschriebenen Texte vor Publikum vorzutragen. Deshalb bitte ich euch um einen tosenden Applaus für unsere sieben Künstler und Künstlerinnen“, begann der Organisator vom LändleSlam Ivica Mijajlovic den Abend. Junge Dichter aus Österreich, Deutschland und der Schweiz sind angereist und haben am Donnerstagabend die Zuhörer im Freudenhaus mit ihren Texten beeindruckt.

Die Regeln sind schnell erklärt. Sieben Minuten dürfen die selbstgeschriebenen Texte sein, die Künstler und Künstlerinnen dürfen rappen und teilweise singen. Beim Poetry Slam, dem modernen Dichterwettbewerb, entscheidet am Ende das Publikum mit Hilfe des Applauses, wer den Slam gewinnt. Normalerweise ist es nicht gestattet, sich zu verkleiden. „Doch diese außergewöhnliche Location ruft nach originellem Auftreten“, sagte Ivica. Manche Künstlerinnen und Künstler traten verkleidet vor das Publikum im Freudenhaus.

„Dichterwettbewerbe gab es schon bei den alten Griechen“, erzählte Ivica. Die modernen Poetry Slams fanden allerdings erst 1986 ihren Ursprung in Chicago, seit dort erfreuen sie sich großer Beliebtheit. Besonders der deutschsprachige Raum verfügt nach dem englischsprachigen über eine große Slam-Szene. Am Donnerstagabend ließen die Poetry Slamer Andreas Vetsch (Zürich), Tonia Krupinsk (Thübingen), Lisa Oberholzer (Hohenems), Marvin Suckut (Konstanz), Jay-Man (Wangen), Michaela Sturm (Dornbirn) und Artem Zolotarov (Mainz) die Zuhörer auf eindrucksvolle Weise an ihren Texten teilhaben.