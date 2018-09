Außergewöhnliche Circuskunst

Der Galapiat Cirque sorgte im Freudenhaus mit seinem neuen Stück „Parasites“ für Furore.

Lustenau. Mit dem Galapiat Cirque definierte das Freudenhaus Lustenau vergangene Woche „Circus“ neu. Nach der umjubelten Premiere am Mittwoch, lockten auch die beiden weiteren Vorführungen am Freitag und Samstag zahlreiche Besucher in Willi Pramstallers besondere Kulturstätte. Das Stück „Parasites“ bot außergewöhnliches Circustheater und eine erfrischende Alternative in der Ländle-Kulturszene. Für ausreichend Diskussionsstoff im Anschluss war auf jeden Fall gesorgt, hat der Galapiat Cirque und dessen Kunst so gar nichts mit bisher gekannter „Circus-Performance“ zu tun.