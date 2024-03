Ausschreibung: Verpachtung Gasthaus Stern

Die Marktgemeinde Wolfurt Immobilienverwaltungs GmbH & Co KG bringt die Verpachtung des Gasthaus Stern öffentlich zur Ausschreibung.

Das Gasthaus Stern befindet sich in zentraler Lage von Wolfurt in einer Begegnungszone. In unmittelbarer Nähe befinden sich das Rathaus, die Musikschule, die Bücherei, die Mittelschule, zahlreiche Sport- und Vereinsräumlichkeiten sowie die Veranstaltungslocations CUBUS und Vereinshaus. Das Schloss Wolfurt ist über einen neu angelegten Fußweg erreichbar.