Ausreichend Schnee für Weltcup im Montafon

Es liegt ausreichend Schnee, um die Sportbewerbe des Weltcup Montafon von 11. bis 14. Dezember durchzuführen.

Das bestätigte der Internationale Skiverband (FIS) in Absprache mit dem Österreichischen Skiverband bei der Schneekontrolle am Samstag und gab damit grünes Licht für die Austragung des FIS Snowboard Cross Weltcup und des Audi FIS Ski Cross Weltcup – Cross Alps Tour am Hochjoch in Schruns.