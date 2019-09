Ausraster: Herzog-Parodie wird zum Netz-Schlager

Aus dem Netz gefischt: Ein Video von Komiker Alex Kristan, der die Englisch-Künste von Rekordspieler Andreas Herzog (51) imitiert.

Andreas Herzog hat nach der bitteren 2:3-Niederlage von Israel gegen Slowenien in Österreichs EM-Qualifikations-Gruppe G die Beherrschung verloren. In einem Interview auf Englisch redete er sich nach dem Spiel in Rage.