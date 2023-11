Ausnahmezustand in der Dornbirner Stadthalle

Der RHC Dornbirn bezwingt Thunerstern nach spektakulärer Aufholjagd.

Dornbirn. Ein Rollhockey-Spektakel sondergleichen fand am vergangenen Samstagabend in der Stadthalle statt, als der RHC Dornbirn in einer spannenden Partie einen 1:4-Rückstand gegen den SC Thunerstern in einen 7:5-Sieg verwandelte. Die Zuschauer wurden Zeugen einer Achterbahn der Gefühle, die von anfänglichem Unbehagen bis hin zu euphorischem Jubel reichte.