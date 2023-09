Ausgezeichnetes erstes Audit-Ergebnis für familieplus Koblach

Mit einem Umsetzungsgrad von gesamt 75,56% in neun Handlungsfeldern wurde familieplus Koblach am 14. September 2023 im Landhaus in Bregenz ausgezeichnet.

familieplus Koblach-Projektleiter Johannes Tschohl: “Die Belegsammlung zu vorhandenen Maßnahmen für eine nennenswerte familienfreundliche Gemeinde zusammenzustellen war eine administrative Herausforderung. Dieses ermöglicht nun eine effiziente Zielorientierung für die Weiterentwicklung von Potentialen in der politischen Arbeit.”