Ausgerechnet: Was die Steuerreform wem bringt

Große Gewinner der Reform sind Familien mit vielen Kindern - wenn das Haushaltseinkommen nicht zu gering ist. Entlastet werden auch Bezieher mittlerer und hoher Einkommen, große Überraschungen blieben aus.

Einkommen werden in Österreich mittels Tarifstufen besteuert: Bis 11.000 Euro jährlich ist das Einkommen steuerfrei, bis 18.000 Euro sind 20 Prozent fällig. Laut Steuerreform werden ab Juli 2022 in der dritten Stufe (über 18.000 bis 31.000 Euro) 30 statt 35 Prozent fällig, in der vierten Stufe (über 31.000 bis 60.000) sind es ab Juli 2023 40 statt 42 Prozent für diesen Gehaltsteil. Die weiteren Stufen bleiben unverändert.

Was laut neuer Lohnsteuertabelle mehr bleibt

Kaum Entlastung für Geringverdiener

Familienbonus

CO2 wird bepreist

Regionaler Klimabonus

Wer am Land wohnt, erhält mehr Geld

"Wir wissen, dass die Lebensbedingungen zwischen Stadt und Land sehr unterschiedlich sind", so Bundeskanzler Kurz bei der Präsentation der Steuerreform. Viele seien auf ihr Auto angewiesen, gerade im ländlichen Raum. Der regionale Klimabonus soll die Mehrbelastung durch den CO2-Preis ausgleichen und ist in vier Stufen gegliedert: 100 Euro, 133 Euro, 167 Euro und 200 Euro im Jahr.

200 Euro im Jahr für Mellauer

Die genauen Berechnungen nach Region stehen noch aus, ein Beispiel aus dem Bregenzerwald wurde aber genannt: Wer in dünn besiedelten Gebieten wie Mellau wohnt, kann mit 200 Euro pro Jahr rechnen. In Großstädten wie Wien sind 100 Euro vorgesehen, in Mödling, Wörgl und Leoben sind es 133 Euro, in Neusiedl am See 167 Euro. Für Kinder ist ein Aufschlag von 50 Prozent zum regionalen Klimabonus geplant.