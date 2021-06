Ausgemustertes Tanklöschfahrzeug für Osteuropa

Das ehemalige Feuerwehrfahrzeug aus Weiler wird künftig in Kroatien seine Dienste verrichten.

Dabei war das ausgemusterte Tanklöschfahrzeug rund 32 Jahre in der Vorderlandgemeinde im Einsatz und verrichtete in dieser Zeit verlässlich seine Dienste. Um allerdings weiterhin den gewachsenen Anforderungen an die Aufgaben der Feuerwehr wie auch dem technischen Fortschritt gerecht zu werden, erhielt die Feuerwehr in Weiler im vergangenen Jahr ein neues Fahrzeug. Das ausgemusterte Tanklöschfahrzeug konnte dazu, wie es seit einigen Jahren bereits üblich ist, nach Osteuropa gespendet werden und so stellte Matias Kalić, der mit seiner Familie in Weiler wohnt, den Kontakt zur Feuerwehr der Gemeinde Cetingrad in Kroatien her. In der kleinen Gemeinde wurde nach einem gebrauchten Tanklöschfahrzeug gesucht, welches für Brandbekämpfungsmaßnahmen und Feuerwehrübungen dringend benötigt wird und so wurde in der vergangenen Woche das altgediente Fahrzeug aus Weiler feierlich an die Feuerwehr Cetingrad übergeben. Mit den besten Wünschen der Ortsfeuerwehr Weiler und auch der Gemeinde Weiler soll der Tanklöscher so noch lange gute Dienste erbringen und zur Sicherheit der Bevölkerung in Cetingrad beitragen. MIMA