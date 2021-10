Ausgelassene Wiesn-Stimmung beim SC Admira Oktoberfest

Die „Admira-Wiesn“ lockte am Samstag zahlreiche Besucher ins Forach.

Dornbirn. Nach dem souveränen Derbysieg gegen den Emma & Eugen DSV war alles angerichtet für eine mega Sause im Partypilz. Die „SC Admira Sport-Familie“ lud am Wochenende zum alljährlichen Oktoberfest und nach dem sportlichen Erfolg war die Stimmung heuer dementsprechend doppelt so gut. Das merkte man auch am DJ Pult, der wie immer in sicherer Hand von DJ Geri Pichler war und als sportlicher Leiter vom Verein gute Laune in Form von Wiesn-Krachern versprühte und per Mikro dem erfolgreichen Team immer wieder zur Tabellenführung in der VN-Eliteliga gratulierte.

„O´zapt war“ im Forach

In original bayrischem Ambiente genossen Admiraner, deren Fans aber auch zahlreiche DSV- und FC Dornbirn-Spieler und Mitglieder wieder ein rauschendes Fest. Zahlreiche Besucherinnen und Besucher ließen es sich nicht nehmen, sich originalgetreu in Lederhosen und Dirndl aufs Tanzparkett zu wagen – allen voran die Admira-Kampfmannschaft, die auch in Tracht eine gute Figur zeigte. Auch in Sachen „Stimmgewalt beim Singen und Leichtfüßigkeit auf der Tanzfläche“ machte man den Eins-Spielern nichts vor und so staunte auch Coach Herwig Klocker über noch weitere ungeahnte Talente seiner Spieler abseits des Spielfeldes.