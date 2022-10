Ausgelassene Wiesn-Stimmung beim SC Admira Dornbirn

Trotz Derby-Niederlage feierten die Admiraner ein fröhliches Oktoberfest.

Dornbirn. Am vergangenen Samstag lud der SC Admira Dornbirn zum alljährlichen Oktoberfest. Zuvor gab es für die zahlreichen Besucherinnen und Besucher eine spannende Fußball-Partie. Die Admiraner hatten zum Stadt-Derby gegen den Emma & Eugen DSV geladen, das am Ende mit einem knappen 1:0 an die Haselstauder Gäste ging.

DJ Geri Pichler sorgte am DJ-Pult für die passenden Klänge und glühende Tanzbeine. In original bayrischem Ambiente genossen die Admira-Wiesn-Gäste einen gelungenen Abend und bewiesen auch modisches Gespür – viele der Kicker original in Lederhosen und die Damen in feschen Dirndln und Tracht. Admira-Kapitän Marco Pichler und Daniel Böhler sorgten an der „Shot-Bar“ der Kampfmannschaft als Barkeeper für dichtes Gedränge und so mancher Spieler bewies zu später Stunde seine Gesangskünste im Mohren-Party-Pilz. Auch der kulinarische Genuss kam nicht zu kurz. Das Gastro-Team rund um Reini und Erika Peer verwöhnte die hungrigen Nachtschwärmer mit bayrisch-kulinarischen Köstlichkeiten und bis in die Nacht wurden zahlreiche Bierkrüge in die Höhe gestemmt mit Trinksprüchen rund um die Hoffnung, dass es auch fußballerisch wieder glorreiche Tage für den Dornbirner Traditionsverein im Rohrbach gibt. (cth)