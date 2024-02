Ausgelassene Stimmung beim Seniorenball

Am vergangenen Mittwoch fand der alljährliche Seniorenball im KOM statt. Der Einladung der Gemeinde Altach folgten über 200 Senioren.

Altach . Auch in diesem Jahr erlebten die Senioren beim traditionellen Altacher Seniorenball wiederum viel Spaß und Geselligkeit. In alt bewährter Weise übernahmen dabei die Gemeindeangestellten und Bediensteten die Bewirtung und sorgten für das Wohl der Gäste.

Im festlich und liebevoll dekorierten Saal stand bereits am Nachmittag alles für Kaffee und Kuchen bereit. Bürgermeister Markus Giesinger freute sich dazu bei seinen einführenden Worten über den vollgefüllten Saal und bedankte sich bei allen Gemeindeangestellten für die Organisation und die Betreuung des Seniorenballes. Für die musikalische Umrahmung im KOM sorgten an diesem Tag die „Travellers“, die für eine ausgelassene Stimmung sorgten und gleichzeitig zu dem ein oder anderen Tänzchen luden. Magisch wurde es, als Zauberer Martin von Barabü mit seiner Show startete. Der Künstler verzauberte das Publikum mit seinen Tricks und sorgte für staunende Gesichter.

Ein weiterer Höhepunkt des Abends war die Showeinlage der rhythmischen Gymnastinnen, die mit ihrer beeindruckenden Choreografie und ihrer Eleganz das Publikum fesselten. Auch die zahlreichen Gäste aus dem Sozialzentrum genossen gemeinsam mit ihren Begleitern die Ballveranstaltung und die gemütliche Geselligkeit. Auch beim gemeinsamen Abendessen war das harmonische Miteinander zu spüren und so verlief der Ball auch in diesem Jahr wieder von der Organisation bis zur Bewirtung reibungslos ab und wird den Gästen noch lange in Erinnerung bleiben. MIMA