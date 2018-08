Ausgeglichenheit ist Trumpf im Vorarlberger Amateurfußball

Alle Spiele und Tore vom dritten Spieltag im Unterhaus bietet VOL.AT und das die Ausgeglichenheit die Trumpfkarte ist.

Mehr als zwei Drittel aller 17 Klubs in der Vorarlbergliga hat die Chance auf einen so begehrten Startplatz für die neu ins Leben gerufene Eliteliga ab der Saison 2018/2019 zu ergattern. Schon nach vier Spieltagen zeichnet sich in der höchsten Spielklasse des Landes eine Ausgeglichenheit ab und viel Spannung und Dramatik bis zum Saisonende ist garantiert. Aufsteiger Bizau untermauerte mit einem beeindruckenden 5:2-Auswärtssieg in Feldkirch ihre Qualitäten und stellt den stärksten Angriff. Die Hinterwälder haben schon 18 Mal ins Schwarze getroffen und haben einen Torschnitt von über vier Treffer pro Spiel. Hinter dem Tabellenführer Dornbirner SV ist Bizau demnach auch logischerweise auf Platz zwei. Doch Bizau kann mit dem Schmuckstück Bergstadion nicht in der Eliteliga teilnehmen. Dann würde ein anderer Topklub in den Genuss dieses Aufstiegsrecht kommen. Seit nunmehr 17 Heimspielen in Folge ist Vizemeister Röthis zuhause im Ratzstadion unbesiegt und wieder auf Kurs. Als einziges Team hat Fußach noch kein Punkt auf der Habenseite. Jubel beim FC Lustenau: Sowohl in der Landesliga als auch in der 3. Landesklasse sind die Sticker auf dem obersten Treppchen und sportlich geht es wieder bergauf. Erwartungsgemäß stehen auch Hard und Göfis in der Fünftklassigkeit ganz vorne in der Tabelle.