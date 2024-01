Ausgeglichener Haushalt unmöglich

Die Gemeindevertretung von Klaus beschloss bei ihrer ersten Sitzung im neuen Jahr den Finanzhaushalt für 2024.

Dennoch wird auch in diesem Jahr wieder in die örtliche Infrastruktur investiert und so sind neben zwingend notwendigen Investitionen wie Straßenbau, Wasserleitungsbau, Kanalkataster und dem Kauf eines strategisch wichtigen Grundstücks auch Investitionen in die Fassade der Mittelschule, Lüftungsanlage Volksschule und den Bahnhof in Haushaltsplan 2024 eingeplant. Dazu muss ebenfalls ein Darlehen in Höhe von über 3,8 Millionen aufgenommen werden und so wird auch der Schuldenstand der Gemeinde Klaus zum Ende des Jahres auf rund 14 Millionen Euro steigen. MIMA