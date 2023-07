Ausgebüxte Raubkatzen in den letzten 12 Jahren

Wenn Raubkatzen frei in der Umgebung herumstreunen wie mutmaßlich jetzt im brandenburgischen Kleinmachnow, müssen schnell Maßnahmen ergriffen werden.

In den vergangenen Jahren gingen solche Ausflüge relativ glimpflich aus.

Juni 2018: Heftige Gewitter mit Starkregen setzen ein Zoogelände in der Eifel unter Wasser. Zwei Löwen, zwei Tiger und ein Jaguar seien in Lünebach ausgerissen, warnen die Behörden die Anwohner. Später findet man die Tiere: Sie waren nur in ihren Gehegen versteckt.