Ausflugsziele für „Pedalritter“

Alexander Sonderegger präsentiert sein seinen neuen Bike Guide im Göfner bugo.

GÖFIS 50 traumhafte Biketouren in der Ostschweiz für Einsteiger, Fortgeschrittene und Ladys beschreibt Alexander Sonderegger in seinem neuen Bike Guide „Ostschweiz“. Der Bike Guide ist für Einsteiger oder fortgeschrittene Biker mit Touren aller Schwierigkeitsgrade. Neben Klassikern, Panorama-Touren oder ostschweizer Trailhighlights wird viel Wissen rund ums E-MTB vermittelt.

Im zweiten Teil des Abends präsentierte Alexander Sonderegger Eindrücke von seiner Nepalreise von endlos scheinenden epischen Flowtrails in einer Höhe zwischen 3500 und 5500 Höhenmetern. Die vielen Besucher in der bugo Bücherei Göfis staunten über die eindrücklichen Bilder und Kurzfilme. „Für mich sind solche Touren in einer atemberaubenden Landschaft einfach das Größte!“, schwärmt Sonderegger, der auch schon über Pläne für weitere Touren und einen neuen Guide hat. ETU