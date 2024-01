Im Harder McDonald's kam es am vergangenen Wochenende zu einer Auseinandersetzung.

Auseindersetzung in Harder McDonald's

Am Samstagabend, den 6. Januar 2024, ereignete sich zwischen 19 und 20 Uhr ein Zwischenfall in der McDonald's-Filiale in Hard, bei dem ein bislang unbekannter Jugendlicher eine Gruppe jüngerer Jugendlicher belästigte.

Die Situation eskalierte, als ein nicht beteiligter Gast des Restaurants eingriff, um die Gruppe zu schützen, was zu einer Auseinandersetzung mit dem störenden Jugendlichen führte. Die Polizeiinspektion Hard sucht nach Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder weitere Informationen liefern können. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +43 (0) 59 133 8125 zu melden.