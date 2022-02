Ausbildungszentrum forciert Weiterbildungsangebot

Hohenems. Ausbildungszentrum Vorarlberg forciert Aus- und Weiterbildungsangebot.

An vier Standorten haben lernwillige Jugendliche beim Ausbildungszentrum Vorarlberg (AZV) die Möglichkeit, eine fundierte Ausbildung zu starten. Die Palette an Berufsbildern ist breit. Seit vergangenem Herbst zählt auch die Lehrausbildung in der Branche Fahrradmechatronik dazu. Zusätzlich erweitert der überbetriebliche Lehrbetrieb sein Angebot an internen Kursen. So konnten kürzlich 19 Teilnehmende, darunter Lehrlinge sowie Ausbilderinnen und Ausbilder, den Staplerschein im Rahmen eines 16-stündigen Kurses am AZV-Hauptstandort Hohenems erfolgreich abschließen.