Ausbildungszentrum erweitert Angebot an Lehrberufen

Hohenems. Lehrberuf Fahrradmechatronik steht ab Oktober im Fokus.

An vier Standorten bietet das Ausbildungszentrum Vorarlberg (AZV) als überbetrieblicher Lehrbetrieb von Wirtschaftskammer und Arbeiterkammer, ein breites Spektrum an Ausbildungsmöglichkeiten. Ab Oktober kommt nun mit der dreijährigen Ausbildung im Bereich der Fahrradmechatronik ein zukunftsträchtiger Lehrberuf dazu. In der zuletzt neu eingerichteten Werkstatt am Hauptstandort in Hohenems können künftig bis zu sieben Lehrlinge praxisorientiert ausgebildet und begleitet werden. „Einerseits sind wir mit dem neuen Ausbildungsangebot am Puls der Zeit und andererseits haben die Jugendlichen die Möglichkeit, einen Lehrberuf mit Zukunft erlernen zu können“, so Ausbildner Rene Moosmann mit Verweis auf die florierende Fahrradindustrie.