Ausbau des Kinderbetreuungsangebotes

In Bregenz gibt es aktuell zehn städtische Kindergärten und vier Kleinkindbetreuungseinrichtungen, des Weiteren drei Kindergärten, zwei Spielgruppen und vier elementarpädagogische Einrichtungen für Kleinkinder, die von privaten Trägern betrieben werden, sowie drei betriebliche Kinderbetreuungseinrichtungen und acht Tagesmütter.

Angesichts der zu erwartenden Nachfragesteigerung in den kommenden Jahren hat die Stadt jetzt ihre Schwerpunkte in der strategischen und qualitativen Weiterentwicklung der Kinderbetreuung nicht nur in die notwendige Sanierung und Optimierung von Standorten gelegt, sondern auch in den Ausbau von Angeboten mit entsprechendem Fachpersonal.