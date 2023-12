Ausbau der Logistikwerkstätte an der HTL Dornbirn

Großzügige Spende von Schmid Anlagenbau ermöglicht praxisorientiertes Lernen.

Dornbirn. Logistik ist das Rückgrat der Wirtschaft – sie beschreibt den Weg einer Ware vom Beschaffen der Rohstoffe über das Herstellen des Produkts bis zum Ausliefern. Die Empfänger sind Endkunden oder Geschäftspartner. Damit befindet sich die Logistik-Branche an der Schnittstelle zwischen Wirtschaft, Handel und Endverbraucher – „und daher sind die Absolventinnen und Absolventen des Ausbildungszweiges auf dem Arbeitsmarkt auch so gefragt“, betont HTL-Logistik-Abteilungsvorstand Norbert Lenz. „Die Vorarlberger Unternehmen der Logistik-Branche stehen voll hinter uns und unterstützen unsere Schülerinnen und Schüler in allen Belangen – von Klassenpatenschaften zu Exkursionen, Praktikumsplätzen, Einladungen zu Tagungen bis hin zu finanzieller Unterstützung für Neuanschaffungen“, so Lenz weiter.