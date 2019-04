Aus Toys'R'us wird Smyths Toys: Das änderte sich in Vorarlberg

Aus Toys'R'us wurde im deutschsprachigen Raum Smyths Toys, mit März sei die Übernahme durch die irische Spielwarenkette abgeschlossen.

Nach dem Ende von Toys’R’us übernahm die irische Spielwarenkette Smyths Toys deren Deutschlandgeschäft. In den letzten drei Monaten wurde daraufhin in Deutschland, Österreich und der Schweiz die Niederlassungen auf den neuen Eigner umgestellt. So schmückt auch der Standort in Dornbirn der Schriftzug des irischen Familienunternehmens. Dieses war bisher nur in Irland und dem Vereinigten Königreich aktiv.