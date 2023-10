Aus Schulversuch wird Realgymnasium

Das BGD wird zum „Gymnasium und Realgymnasium für Wirtschaft und Naturwissenschaft“.

Dornbirn. Das österreichweite Ende der Schulversuche betrifft auch das Bundesgymnasium Dornbirn. Hier wurde seit dem Schuljahr 2009/10 in der Oberstufe der Schulversuch „Realgymnasium für Kultur & Ökonomie“ geführt. Der von den Schülern oft nur „Wirtschaftszweig“ genannte Schulversuch setzte Schwerpunkte in den Bereichen Internationalität, Kultur, Wirtschaft und Naturwissenschaft. Fächer wie Informatik und Projektmanagement, Betriebs- und Volkswirtschaftslehre, Naturwissenschaft in der Praxis sowie Internationale Kultur- und Wirtschaftsräume ersetzten die vorgesehenen elf Stunden der dritten Fremdsprache in der Oberstufe.

Oberstufe Neu

Mit diesem Schuljahr sind die letzten fünften Klassen in den Schulversuch gestartet. Die Schüler können am BG Dornbirn jedoch weiterhin zwischen zwei Oberstufen wählen. „Ab dem Schuljahr 2024/25 wird neben dem sprachlich-humanistischen Zweig auch das Realgymnasium für Wirtschaft und Naturwissenschaft im Regelkurrikulum angeboten“, informiert der Direktor des Bundesgymnasiums Dornbirn Christof Bohle.

Die Stundentafel bleibt ähnlich wie im bisherigen Schulversuch „Realgymnasium für Kultur & Ökonomie“. Im Fach BVL (Betriebs- und Volkswirtschaftslehre) wird eine Stunde mehr unterrichtet als bisher – außerdem ersetzen zukünftig Schularbeiten in den sechsten und siebten Klassen das bisherige Portfolio. Bestehen bleibt auch das Fach „Naturwissenschaften in der Praxis“. Das neue Fach „Business English“ kommt in der achten Klasse hinzu – die Schüler haben hier die Möglichkeit die Cambridge Prüfung BEC Vantage bzw. BEC Higher abzulegen. Finanz- und Wirtschaftsmathematik rundet neben Informatik mit Einblicken in die KI, Robotics und Programmierung die neuen Inhalte ab. „Ich halte dieses Angebot für sehr sinnvoll, da auch wirtschaftliche Bildung zur Allgemeinbildung gehört. Der Unterricht wird sehr praxisnah gestaltet, die Schüler sollen auch weiterhin die Möglichkeit haben, die Unternehmerprüfung abzulegen“, erklärt Christof Bohle.

Gemeinsame Unterstufe