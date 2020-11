"Aus Respekt vor dem Patienten": Corona trifft auch die CliniClowns schwer

Seit März waren die Vorarlberger CliniClowns nicht mehr in der Krankenhäusern unterwegs. Für alle eine schwierige Situation, wie die Leiterin Brigitte Nußbaumer-Rohner weiß.

Beim ersten Lockdown im März wurde beschlossen, dass die CliniClowns in ganz Österreich vorerst keine Besuche in den Krankenhäusern machen. Dies wird, wenn man die aktuelle Situation betrachtet, wohl noch länger so bleiben.