Aus Passion drechselt Leo Fiel Nützliches und Deko aus Zirbenholz

St. Gallenkirch Leo Fiel wollte in seiner Pension sinnvoll seine Zeit verbringen und entdecke aufs Neue das Drechsler- Handwerk für sich. Gedrechselte Gegenstände wurden nicht nur für den Gebrauch im Haushalt verwendet, auch Möbelstücke wurden gedrechselt.

„Ich verwende dazu hauptsächlich Tiroler Zirbenholz“, so Leo Fiel. „Als gelernter Tischler bin ich mit der Drehbank immer schon vertraut gewesen,“ ergänzt er weiter. So machte er das Drechseln zu seiner Passion. „Und ich war 30 Jahre lang sehr gerne Busfahrer bei der Post“, fügt er an.

Schauraum statt Markt

Besonders wären jetzt die Weihnachtsartikel gefragt. Leider waren alle Advents- und Weihnachtsmärke wegen des Lockdowns geschlossen. „Auch die Herbst-, Kräutermärkte sind schon ausgefallen“, so der passionierte Drechsler. Seine Garage ist so lange zum Schauraum umfunktioniert, bis man wieder Märkte besuchen kann. Leo Fiel drechselt unter anderem Tannen, Engel, Sterne, Kerzen, Holzkugeln, und Wanduhren mit Jagdmotiven. Ebenso warten diverse Schalen in wunderschönem, weißen, duftenden Zirbenholz auf neue Besitzer. Auch traditionelle Haushaltsgeräte wie Zirbenschüsseln stellt er selber her. Für besinnliche Stunden gibt es sogar ein romantisches Zirbenlicht.

Besonders gefragt bei seinen Kunden sind die Brotdosen aus Zirbenholz, die auch als Keksdosen verwendet werden können. Durch die Kraft der Zirbe, hält das Brot und die Weihnachtskekse länger frisch. „Das erzählen mir unsere Kunden“, ergänzt Leo. Die Brotdosen gibt es in rund und viereckig, wobei letztere mit einer Vier-Zinken- Methode gefertigt, also ohne die Verwendung von Metall und Schrauben. „Das ist eine spezielle, alte Tischlerkunst“, so der Drechsler.

Vom Holz zum Honig