Aus Liebe zur Natur und zum Sport

Die Naturfreunde-Bewegung wurde vor 125 Jahren gegründet – eine Erfolgsgeschichte bis heute.

FELDKIRCH Die geplanten Feierlichkeiten zum großen Jubiläum fanden coronabedingt nicht statt. Die Pioniere der Naturfreunde bleiben trotzdem unvergessen. Sie haben 1895 für naturnahe und leistbare Freizeitangebote gekämpft. Das war in dem zu Ende gehenden 19. Jahrhunderts alles andere als selbstverständlich, und zwar nicht nur wegen den schwierigen wirtschaftlichen und arbeitsrechtlichen Verhältnissen, in denen große Teile der Bevölkerung lebten, sondern auch wegen dem Wanderverbot durch private Wälder. Einflussreiche adelige Waldbesitzer und Jagdpächter wollten ungestört bleiben, sie sperrten kurzerhand die Wege in die Berge ab. Wer beim Wandern von kaiserlichen Forstbeamten aufgehalten wurde und keine schriftliche Erlaubnis vorweisen konnte, wurde bestraft. Das änderte sich erst im Jahre 1920 als in einigen Bundesländern das freie Wegerecht gesetzlich verankert wurde. Der Naturfreunde-Gruß “Berg Frei” erinnert an diesen Kampf für einen freien Zugang der Berge.