Aus Hobby wurde Beruf

Große Eröffnungsfeier von „eggmadedesign kids store & more“ in Schruns

Die Schrunser Geschäftswelt ist um ein kleines Schmuckstück reicher. Dieser Tage eröffnete Sarah Egg ihr Kindermoden- und Accessoiregeschäft in Schruns und konnte zahlreiche Gäste aus Schruns und Tschagguns bei der Eröffnungsfeier begrüßen. Die junge, smarte Unternehmerin produziert schon seit längerem Kindermode und Designstücke für den Wohnbereich. „Nun wurde aus meinem Hobby schlussendlich ein Geschäft, wer hätte das am Anfang gedacht“, lacht die Tschaggunserin. Sehr viel in Sachen Herstellung habe sie von ihrer Mutter Manuela gelernt. Im ehemaligen Blumenladen hat die junge Frau ihre Zelte nach einer kurzen Umbauphase, in der der Lebensgefährte von Egg Sergio Pacheco tatkräftig mithalf, nun aufgeschlagen. Für den Start wünschten Sarah Egg neben dem Schrunser Bürgermeister Jürgen Kuster auch sein Tschaggunser Amtskollege Herbert Bitschnau alles Gute.