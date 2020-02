Aus der Traum vom Viertelfinale für den EHC

70 Zuschauer (!) sahen die 1:5-Auswärtsniederlage von EHC Lustenau bei Salzburgs Jungbullen

In der österreichischen Meisterschaft hat der EHC Lustenau zweimal gegen RB Salzburg II verloren. Nun gab es in dre Zwischenrunde der Alps Hockey League in der Mozartstadt eine 1:5-Niederlage. Jetzt ist der Traum vom Erreichen des Viertelfinale für den EHC Lustenau auch rechnerisch nicht mehr möglich: RB Salzburg II - EHC Lustenau 5:1; Torfolge: 3:07 1:0 Predan, 13:19 1:1 Max Wilfan, 34:15 2:1 Witting, 40:24 3:1 Nyman, 46:29 4:1 Witting, 49:10 5:1 Rebernig