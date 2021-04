Aus der Traum vom Halbfinale

Feldkirchs Handballdamen verlieren gegen Trofaiach klar mit fünf Toren Differenz

Das wie erwartet enge Spiel gestaltete sich nur in den ersten zehn Minuten auf Augenhöhe. Danach konnten sich die Gäste bedingt durch die hohe Fehlerquote und eine unkonsequente Abwehr bis zur Halbzeit auf 11:20 absetzen. In der Abwehr fanden die Montfortstädterinnen kein adäquates Mittel gegen die beiden Spielmacherinnen der Füchse. Ein schnelles Spiel nach vorne wurde somit komplett unterbunden.

In der zweiten Halbzeit wollte sich Feldkirch jedoch nicht so leicht geschlagen geben. Tor um Tor kämpften sich die Damen nochmals heran und konnten bis zur 57. Minute auf einen vier Tore Rückstand, zum 28:32, verkürzen. Näher kamen sie leider nicht mehr heran und so musste man sich 30:35 geschlagen geben. Mit diesem Sieg ziehen die BT Füchse vorzeitig ins Halbfinale ein und alle Halbfinalisten stehen vor Ende der Saison bereits fest.

Laura Seipelt-Fasching: " Leider haben wir das Spiel schon in der ersten Hälfte verloren. Zu viele Eigenfehler und eine nicht einheitlich auftretende Abwehr wurden eiskalt bestraft. Wenigstens konnten wir in der zweiten Halbzeit zeigen, aus welchem Holz wir geschnitzt sind. Aufgeben gibt es nicht und wir werden aus diesem Spiel viel lernen."

Christoph Bobzin: "In der ersten Halbzeit hatten wir keinen Zugriff auf das Spielgeschehen. Es erinnerte an die erste Halbzeit im Derby. Zu viele Fehlwürfe, technische Fehler und in der Abwehr gab es keine Abstimmung miteinander. Die kämpferische Leistung der zweiten Halbzeit war super, nur leider zu spät. Im großen und ganzen haben wir mit so einer Leistung im Halbfinale nichts zu suchen und müssen den Füchsen zurecht gratulieren."