Aus der Traum vom großen Finale für RHC Dornbirn

Der Traum vom Finale in der Schweizer Meisterschaft 2018/19 ist für das Team von Spielertrainer Alberto Garcia in der Diessbacher Rollhockeyhalle geplatzt.

Die Dornbirner begannen unkonzentriert und ließen sich von den Hausherren vermehrt in die eigene Hälfte zurückdrängen, trotzdem gelang Alberto Gomez der vermeintliche Führungstreffer, der wegen hohen Stockes aber nicht gegeben wurde. Die Hausherren wieder mit ihren genesenen Leistungsträgern Kissling und Jimenez, waren bissiger, störten die Dornbirner früh, erspielten sich viele Chancen die Torhüter Mirantes aber souverän entschärfte. Ein Doppelschlag von Lourenco Ribeiro brachte die Hausherren nach 17 Minuten mit 2:0 in Front. Kurz vor der Pause erhöhte Wyss sogar auf 3:0 und stellte bereits die Weichen fürs Finale. Nach Seitenwechsel kontrollierten die Hausherren weiter die Partie, ein schnelles Tor durch Jimenez brachte die Vorentscheidung. Kilian Hagspiel ließ die 70 mitgereisten Dornbirn Fans zweimal jubeln, dem Spiel aber vor toller Kulisse die entscheidende Wende zu geben, dazu verfügten Brunner & Co an diesem Abend gegen die cleveren Seeländer nicht über die notwendigen Mittel. Auch das Glück fehlte einwenig, rettete dreimal der Pfosten für den Titelaspiranten. Am Ende durften sich die Dornbirner trotz der 6:2 Niederlage den verdienten Applaus von ihren treuen Fans für eine tolle Saison abholen.