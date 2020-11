Aus der Lochauer Geschichte: Vor 120 Jahren wurde die „Alte Schule“ eingeweiht

Lochau. Die „Alte Schule“ im Lochauer Ortszentrum feierte ihren 120. Geburtstag. Die Einweihung der neuen Volksschule am 6. November 1900 war für die ganze Bevölkerung ein großes Fest sowie ein prägendes Ereignis in der Ortsgeschichte.

Handschriftliche Aufzeichnungen in der vom jungen Oberlehrer Josef Faißt, Schulleiter in Lochau und Hauptbetreiber für diesen Schulhausneubau, sehr gut geführten Schulchronik geben heute umfassende Auskunft über die damaligen Ereignisse.

So schreibt er unter anderem: „Noch anfangs des Jahres 1899, also im Winter, wurde mit dem Bau des neuen Schulhauses begonnen, im Sommer wurde der Rohbau erstellt und unter das Dach gebracht und im folgenden Winter 1899/1900 zur Austrocknung so belassen. Im Frühjahr und im Sommer 1900 wurden die Arbeiten bei dem im Winter brach liegenden Schulhausneubau wieder aufgenommen. Alle möglichen Werkleute von hier waren vollauf damit beschäftigt an dem Eingeweide zu arbeiten, um mit Beginn des Schuljahres 1900/01 fertig zu werden und den festgesetzten Termin nicht zu überschreiten. Denn bis anfangs November 1900 musste derselbe bezogen werden.“